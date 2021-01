Torino-Verona, i convocati: non ci sono Zaza e Edera, torna Ansaldi

I convocati di Marco Giampaolo e Ivan Juric per Torino-Verona, partita in programma mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15

E’ tornato alla vittoria il Torino di Giampaolo che, dopo il secondo successo stagionale, è chiamato a cercare la continuità di risultati anche in casa contro il Verona. In palio altri tre punti fondamentali per lasciarsi alle spalle la zona retrocessione prima di affrontare l’impegno contro il Milan di sabato prossimo. Ma prima di pensare ai rossoneri, come anticipato, Belotti e compagni dovranno concentrarsi sul Verona che con 23 punti tallona da vicino Atalanta e Sassuolo, rispettivamente a +2 e +3 sulla formazione di Juric. Ecco i convocati dei due allenatori per la sfida in programma domani pomeriggio (fischio di inizio alle 15) sul campo del Grande Torino.

Torino-Verona, i convocati di Giampaolo

E’ tornato Cristian Ansaldi tra i convocati di Marco Giampaolo ma a spiccare sono due assenze: quelle di Simone Zaza e di Simone Edera. Ricordiamo che entrambi i giocatori sono sul mercato.

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty. Lukic, Meité, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi

Torino-Verona, i convocati di Juric

Nel Verona, oltre a Favilli, assente anche Lazovic, alle prese con un guaio fisico, che non ce l’ha fatta a recuperare per la partita contro il Torino:

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Udogie

Centrocampisti: Veloso, Barak, Ilic, Zaccagni, Tameze, Danzi, Ruegg

Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Kalinic, Colley