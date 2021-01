Verona, la probabile formazione di Juric contro il Torino: Kalinic punta

La probabile formazione del Verona contro il Torino / Juric conferma il 3-4-2-1: riposa Lazovic, al suo posto Dimarco dal primo minuto

Reduce dal successo contro lo Spezia, il Verona di Juric procede spedito nella sua marcia verso le posizioni nobili della classifica (2 le lunghezze che la separano dal settimo posto dell’Atalanta) e sul suo cammino troverà un Toro reduce da due risultati utili consecutivi e soprattutto sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria finalmente ritrovata. E se squadra che vince non si cambia, anche Juric non stravolgerà la formazione che scenderà in campo al Grande Torino. Confermato il 3-4-2-1, dunque, con Silvestri tra i pali. In difesa confermati Magnati, al centro, e Dawidowicz con Ceccherini a completare la retroguardia.

Verona, la probabile formazione contro il Torino

A centrocampo, confermati Veloso e Tameze in mediana mentre sugli esterni da un lato agirà Faraoni mentre dall’altro Juric dovrebbe concedere un turno di riposo a Lazovic. Al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto Dimarco. In attacco, fiducia confermata a Nikola Kalinic. L’attaccante croato dovrebbe poi essere supportato dalla coppia formata da Barak e Zaccagni, autore del gol vittoria del Verona contro lo Spezia.

La probabile formazione del Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. A disp. Berardi, Pandur, Cetin, Lovato Gunter, Lazovic, Ilic, Danzi Colley, Salcedo Ruegg, Yeboah, Di Carmine. All. Juric.

Squalificati: –

Indisponibili: Vieira, Benassi, Favilli