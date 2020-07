Verona, senza Amrabat c'è Pessina. Juric mischia le carte davanti - Toro.it

La probabile formazione del Verona contro il Torino: Juric senza Amrabat e Kumbulla. Nel 3-4-2-1 può trovare spazio Stepinski

Giocare senza pressione permette anche di ammorbidire l’impatto di due assenze pesanti. L’Hellas Verona arriverà a Torino senza lo squalificato Amrabat e l’infortunato Kumbulla: due colonne della formazione che ha sorpreso, da neopromossa, la Serie A. Ivan Juric dovrà così rivedere il suo undici, che nell’ultimo turno ha fermato la lanciatissima Atalanta grazie a un gol di Matteo Pessina. Proprio il centrocampista classe ’97 potrebbe trovare ancora spazio dal 1′, questa volta non sulla trequarti del canonico 3-4-2-1 ma in posizione più arretrata, a fianco di Miguel Veloso.

Difesa obbligata per i gialloblu

E’ questa, l’opzione più accreditata per sopperire alla mancanza di Amrabat. Mentre in difesa di ballottaggi non ve ne sono: davanti a Silvestri agiranno Rrahmani, Gunter ed Empereur.

Sulle fasce veleggiano verso una conferma sia Faraoni che Lazovic, mentre è nel reparto offensivo che i dubbi ancora si affollano. Juric ha un giorno intero per scioglierli, anche se in testa ha già una linea strategica. Zaccagni è certo di una maglia, al suo fianco duellano Verre e Borini (con il romano favorito).

Torino-Verona: la probabile formazione di Juric

Il posto da prima punta se lo contendono in tre: avanti a tutti c’è Stepinski, autore del gol del 3-3 nella gara d’andata, ma subito dietro c’è l’opzione Di Carmine e la carta Salcedo. L’italo-colombiano può giocare sia sulla trequarti che da terminale offensivo. Anche se al momento la destinazione più probabile è la panchina.

Probabile formazione Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. A disposizione. Berardi, Radunovic, Lovato, Dimarco, Eysseric, Badu, Terracciano, Borini, Di Carmine, Salcedo. Allenatore. Juric

Squalificato: Amrabat

Indisponibili: Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini