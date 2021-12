Le parole del tecnico del Verona in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino

Igor Tudor commenta la sconfitta del suo Verona contro il Torino. Ecco le sue parole. “Il rosso a Magnani? E’ cambiata la partita in quel momento. Questo Toro è una squadra importante e seria, tutti fanno fatica e figuriamoci con uno in meno. Ma nel secondo tempo abbiamo creato di più noi, il gol sarebbe stato meritato. E’ stata una gara tosta, loro hanno fatto un tiro in porta e noi due. Dispiace per l’episodio, ci rimane questo secondo tempo e l’atteggiamento giusto. Ora ci concentriamo sulla Fiorentina. All’intervallo ho detto che non avremmo dovuto essere rinunciatari. Negli ultimi minuti abbiamo fatto il 4-3-2, volevamo fare gol e abbiamo creato. E’ un peccato non averla messa dentro”.