I convocati di Kosta Runjaic e Paolo Vanoli per la partita tra Udinese e Torino, che si gioca domenica alle ore 12:30

Ultima giornata di Serie A del 2024: 18^ giornata. Al Bluenergy Stadium di Udine si gioca Udinese-Torino. Calcio d’inizio in programma domenica 29 dicembre alle ore 12:30. La squadra di Kosta Runjaic contro quella di Paolo Vanoli. Granata che hanno bisogno di punti per rimanere tranquilli in vista del nuovo anno. Di seguito, i convocati delle due squadre.

I convocati di Runjaic

In attesa di comunicazione

I convocati di Vanoli

Ecco i convocati di Vanoli:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Coco, Bianay Balcot, Dembele, Maripan, Masina

Centrocampisti: Dembelé, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic, Vojvoda

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Raballo, Sanabria