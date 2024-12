La probabile formazione dell’Udinese / Runjaic schiera il solito 3-5-2 con Lucca e Thauvin davanti, in porta Sava al posto dell’infortunato Okoye

Sarà proprio Sava a difendere la porta dell’Udinese; il portiere, che ha militato nelle giovanili granata, è chiamato in causa per sostituire l’infortunato Okoye. Match emozionante dunque per lui che ritroverà il suo passato, davanti confermati i soliti Lucca e Thauvin a formare la coppia che guiderà l’attacco friulano.

Buone notizie in difesa, c’è Bijol

Il difensore sloveno nonostante abbia saltato la gara della scorsa giornata contro la Fiorentina per un affaticamento muscolare, giocherà dall’inizio contro il Torino, a confermarlo è stato proprio Runjaic in conferenza stampa. Il difensore dovrebbe agire insieme a Kristensen e Tourè nella difesa a 3. Partirà dalla panchina invece Martin Payero, che lo scorso 21 novembre durante l’allenamento ha riportato un’elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

In attacco ancora panchina per Sanchez

Davanti è confermata la coppia d’attacco Lucca-Thauvin. Alexis Sanchez, che ha finalmente terminato il calvario dovuto all’infortunio al polpaccio, il quale lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per ben 111 giorni, ha guadagnato la sua prima convocazione in occasione di Udinese-Napoli, ora tutti i tifosi si aspettano un po’ di minutaggio. Runjaic conferma che sicuramente non partitrà dall’inizio e valuterà se iniziare a fargli mettere minuti nelle gambe a gara in corso.

La probabile formazione dell’Udinese

Ecco il possibile undici dell’Udinese:

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen; Bijol; Toure; Ehizibue; Lovric; Karlstrom; Ekkelenkamp; Zemura; Lucca; Thauvin. A disp. Padelli, Piana, Palma, Kabasele, Ebosse, Modesto, Atta, Pejicic, Payero, Kamara, Brenner, Bravo, Sanchez. Pizarro. All. Runjaic

Indisponibili: Okoye, Giannetti, Zarraga, Davis.

Squalificati: nessuno