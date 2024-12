Paolo Vanoli prepara la sfida di campionato contro l’Udinese, i ballottaggi sono tanti per il Torino: qualche certezza e molti dubbi

Paolo Vanoli sta preparando la formazione in vista della sfida contro l’Udinese. La partita contro i bianconeri è molto importante e i granata non possono permettersi di sbagliare per questo il tecnico dovrà scegliere molto cautamente gli 11 titolari da mandare in campo. Sicuramente la formazione sarà anche scelta in base alle caratteristiche degli avversari che, come detto dall’ex allenatore del Venezia in conferenza stampa, sono una squadra molto fisica con molti giocatori sopra i 190 centimetri. L’unica posizione in cui non ci sono dubbi è la porta dove Milinkovic-Savic sarà ovviamente riconfermato. Il serbo è l’unico che fino ad ora si sta salvando dalle critiche e che, nonostante il periodo no del Toro stia riuscendo a dare continuità alle buone prestazioni.

Due terzi della difesa confermati: torna Coco dalla squalifica

In difesa il ritorno di Coco dalla squalifica è un’ottima notizia, accompagnata però dalla pessima notizia dell’indisponibilità di Walukiewicz. Il polacco infatti ha avuto una crisi respiratoria durante la sfida contro il Bologna e sta venendo sottoposto ad accertamenti. Vanoli quindi non può schierare il terzetto difensivo che aveva fatto bene contro Genoa ed Empoli. Viste le caratteristiche fisiche degli avversari è probabile che il sostituto dell’ex giocatore dell’Empoli non sia Vojvoda ma Maripan. Il cileno infatti è sicuramente più fisico del kossovaro e può reggere più facilmente lo scontro con giocatori come Lucca e compagni. L’ex difensore del Monaco quindi si posizionerà al centro della difesa con Masina sulla sinistra e Coco come braccetto di destra.

Sosa e Pedersen: un’altra possibilità

Dubbi anche sugli esterni dove probabilmente Sosa e Pedersen saranno riconfermati, nonostante la partita non brillante contro il Bologna, ma con Lazaro e Vojvoda che scalpitano e saranno pronti ad entrare a partita in corso. Anche a centrocampo ci sono dubbi con Vlasic che vuole tornare titolare, ma è invece probabile che Vanoli vada su una scelta più conservativa con Linetty, Ricci e Gineitis riconfermati dalla partita contro il Bologna e da quella contro l’Empoli. In ogni caso il numero 10 sarà pronto ad entrare a partita in corso per fare la differenza come già ha dimostrato di poter fare. In attacco sarà ancora Sanabria titolare, il paraguayano si deve sbloccare e Vanoli gli vuole dare la fiducia necessaria. Ad affiancarlo sarà uno tra Adams e un ritrovato Karamoh.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici che vedremo a Udine:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Bianay Balcot, Dembelé, Lazaro, Vojvoda, Ilic, Ciammaglichella, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie, Raballo. All. Vanoli.

Indisponibili: Schuurs, Savva, Ilkhan, Zapata, Walukiewicz

Squalificati: nessuno