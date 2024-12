Paolo Vanoli presenta la sfida in terra friulana tra Udinese e Torino in programma domani alle 12.30: ecco le sue parole prima del match

Vanoli, alla vigilia di Udinese-Torino, presenta la sfida tra bianconeri e granata, quella che chiuderà il 2024. “La squadra arriva bene, abbiamo recuperato Milinkovic e Njie, Milinkovic ha avuto un problema all’addome ma è recuperato, Njie ieri ha avuto un problema al ginocchio ma oggi ha fatto allenamento con noi. Colo Bologna abbiamo dimostrato che a livello fisico ci siamo, sappiamo l’importanza di questa partita, sono punti importanti, abbiamo il focus su Udine”, così a Torino Channel. “L’Udinese arriva da un risultato importante a Firenze, è una squadra fisica, è stata la loro cultura in questi anni quella di trovare giocatori di quel tipo-.La difficoltà sarà nei calci da fermo, Thauvin ha qualità, ne ha anche Lucca che si sta confermando, è una squadra completa, non una sorpresa, sul piano fisico ci impegnerà”. Sul bilancio dei primi mesi: “Sicuramente dobbiamo guardare avanti, costruire in prospettiva futura, è iniziato un nuovo ciclo, ci sono stati risultati positivi e meno positivi, stiamo trovando un nuovo concetto di calcio, le difficoltà sono dovute anche a quello che è capitato in questo percorso. Bisogna essere focalizzati ad arrivare ai punti importanti per noi”.

La conferenza stampa di Vanoli

Ilic nel suo ruolo potrebbe servire alla fase offensiva del Toro?

“Ilic ha le qualità per aiutarci, nel suo ruolo. Credo sia il suo ruolo ideale, si può esprimere bene, ci sono tanti giocatori che possono saltare l’uomo, mettere l’ultimo pallone. Oggi non possiamo soffermarci sono sulla qualità ma ci vuole anima e forza, spirito di gruppo. Le qualità bisogna lasciarle da parte e mettere davanti il Toro e la squadra, poi ognuno deve esprimere le qualità che ha”.

I quinti dovranno aiutare di più in difesa viste le caratteristiche dell’Udinese?

“Se attacchi i loro quinti devono poi anche loro inseguirti, io voglio che i quinti attacchino per far difendere anche gli altri”.

Come sta Walukiewicz?

“No, ha avuto una crisi respiratoria, ora stiamo facendo accertamenti, spero di recuperarlo per la prossima”.

Quanto vale la partita di domani da 1 a 10?

“Vale 11. Mi avete quasi riso in faccia quando dicevo che i punti salvezza erano la priorità, alla fine non sono uno stupido a vedere certe cose. Ora dobbiamo pensare a Udine contro una squadra a livello fisico difficoltosa da affrontare, sono punti importanti come era successo a Empoli”.

C’è un Toro prima e dopo Zapata a livello di numeri offensivi: qual è la strada? Il tridente? Sanabria gode della sua fiducia? Adams meglio a gara in corso?

“No, direi che tutti devono dare di più, non è vero che non si tira in porta è che serve la cattiveria per arrivare lì e tirare, ci sono state potenziali occasioni, come col Bologna Karamoh e Sanabria, noi lì dobbiamo fare la differenza, poi alla fine siamo una squadra che ha dimostrato che ci sono giocatori capaci di entrare subito in partita e altri no ma fa parte delle caratteristiche, anche come gol nei piazzati, che deve saltare deve andare con la voglia di fare gol”.

Ha parlato della fisicità dell’Udinese: quale giocatore ruberebbe?

“Nessuno, assolutamente”.

Il ritorno di Coco e l’assenza di Walukiewicz costringono a cambiare la difesa di nuovo

“Ce ne sono successe diverse di situazioni per squalifica o infortunio, chi giocherà darà il 110%, non puoi andare sotto per un errore come col Bologna, ora dobbiamo solo capire che errori non commettere”.

A livello mentale e considerato quanto vale la partita, su quali tasti ha battuto?

“Ho fatto vedere il nostro percorso in maniera oggettiva, i dati delle prime 7 partite e quelli successivi. La responsabilità è anche vedere certe cose, bisogna essere messi di fronte alla realtà come ho fatto quando abbiamo stabilito obiettivi. Il primo è raggiungere la quota salvezza”

A fine conferenza Paolo Vanoli ha voluto ricordare Gian Paolo Ormezzano, queste le sue parole: “Vorrei dire una cosa, la società ha chiesto e ottenuto dalla Lega di giocare con il lutto al braccio in memoria di Gian Paolo Ormezzano. Io non l’ho conosciuto e questo mi dispiace perché non ho avuto modo di conoscere una persona così innamorata e tifosa del Torino. E’ un grande dispiacere però Piero (Venera il responsabile della comunicazione, ndr), che è un po’ il mio riferimento per la storia granata, mi ha raccontato di quanto Ormezzano volesse bene al Torino. Volevo unirmi alle condoglianze del club alla famiglia e dire che domani giocheremo con il lutto al braccio per onorare una persona così importante”.