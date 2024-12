Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: Vanoli rinuncia a Sanabria per Adams e Karamoh, Vojvoda al posto di Masina

Mossa a sorpresa di Vanoli che non insiste con lo schierare Sanabria per cercare di farlo sbloccare. Al suo posto Adams insieme a Karamoh. Fuori anche Linetty che è sostituito da Vlasic che insieme a Ricci e Gineitis controllerà il centrocampo. Riconfermati gli esterni Sosa e Pedersen come contro Bologna ed Empoli. Colpo di scena in difesa dove il tecnico si priva dell’unico difensore mancino, Adam Masina, e schiera invece Vojvoda insieme a Coco e Maripan. Su questa scelta sicuramente pesa l’errore dell’itali-marocchino in occasione del gol di Dallinga. In porta ovviamente quello che fino ad ora è il miglior giocatore granata della stagione, Milinkovic-Savic.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disp: Piana, Padelli, Abankwah, Payero, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Ebosse, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Karamoh. A disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Ilic, Sanabria, Lazaro, Dembele, Tameze, Linetty, Bianay Balcot. Njie, Raballo. All. Vanoli.