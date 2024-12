Prima della sfida tra Udinese e Torino ha parlato ai microfoni di DAZN della partita e del suo rapporto con il mister

Gvidas Gineits ha parlato ai microfoni di DAZN riguardo alla partita che i granata stanno per giocare contro l’Udinese: “Abbiamo preparato bene la partita, ogni settimana guardiamo come giocano le squadre, abbiamo guardato in cosa fanno meno male e cerchiamo di sfruttarle”. Il lituano ha poi parlato del suo rapporto con Vanoli che ultimamente lo ha usato molto come titolare: “Ho un bel rapporto con il mister, mi aiuta sempre in campo, mi spiega cosa devo migliorare e spero di continuare così”.