Udinese-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

In questo sabato di Serie A, 16 marzo, gioca il Toro. L’avversaria, nella 29^ giornata di campionato, è l’Udinese di Gabriele Cioffi. I friulani lottano per non retrocedere e in casa hanno vinto una sola partita: il Toro deve fare 3 punti. Calcio d’inizio alle ore 15:00, al Blue Energy Stadium di Udine. Anche Juric l’ha definita come l’ultima spiaggia. Se il Toro vuole andare in Europa, non può sbagliare. Segui la diretta testuale su Toro.it.

Udinese-Torino: la diretta

40′ Vojvoda rimane a terra dopo un contrasto con Walace

39′ Fallo di Rodriguez: Toro che pressa molto

38′ Lucca prova la rovesciata, ma non ci arriva

36′ Primo angolo per l’Udinese: Tahuvin murato

35′ Vlasic sbaglia il controllo in area

34′ Attacca l’Udinese

30′ SOSTITUZIONE NELL’UDINESE: entra Ehizibue al posto di Payero, scelta tecnica

29′ Okereke! Parata super di Okoye: Okereke sfiora il gol con il destro in area, lanciato da Rodriguez

28′ Fallo di Walace su Ricci

27′ Fallo di Thauvin su Gineitis

25′ Kamara ruba palla a Bellanova: il suo diagonale con il mancino va vicino al palo

23′ Gira palla il Toro, che sta dominando

19′ Zapata riceva palla in area da Vojvoda: si gira bene ma il suo tiro è deviato da Bijol

17′ Fallo di Lucca su Buongiorno

16′ Sinistro alto di Zapata

15′ Bellanova mette in mezzo: non ci arriva nessuno, chiude Bijol

13′ Udinese che cerca una reazione

10′ Gol bellissimo di Zapata! Vojvoda riceve palla sulla destra, il suo cross per Zapata è perfetto. Duvan stacca in maniera imperiosa e di testa, manda il pallone sotto l’incrocio

10′ GOOOOOOL DEL TORO! ZAPATA!

9′ Fuorigioco di Okereke

8′ Palo di Vlasic! Il 16 riceve dal limite e con il sinistro tira benissimo: palo esterno e palla fuori

7′ Adesso è il Toro a fare la partita

4′ Okereke! Zapata di tacco lancia Okereke. Giannetti chiude e devia il suo destro

3′ Pericoloso il Toro: Vojvoda imbuca per Ricci, che pesca Zapata in area. Il suo destro è murato da Pereyra

2′ Muove palla l’Udinese

1′ Si parte! Muove palla l’Udinese

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Udinese-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 10′ Zapata (T)

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Bijol; Pereyra, Payero (pt 30′ Ehizibue), Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Isaac, Tikvic, Souza, Samardzic, Kabasele, Kristensen, Zemura. Allenatore: Cioffi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Linetty, Savva, Bianay Balcot. Allenatore: Paro (Juric squalificato).

Arbitro: Colombo di Como (ass. Valeriani e Yoshikawa; IV uomo Di Marco; Var Marini, Avar Guida)

Udinese-Torino: il prepartita

Ore 14:30 Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Mezz’ora a Udinese-Torino: lo stadio si sta riempiendo.

Ore 14.10 Rese note le formazioni ufficiali: Juric lancia dal 1′ Okereke con Zapata mentre come braccetto al posto di Djidji. Lovato parte dalla panchina.

Ore 13:00 Due ore al calcio d’inizio di Udinese-Torino. Per la partita di oggi, Juric non sarà in panchina: al suo posto (squalificato) c’è Paro. Toro che dovrà fare a meno di Schuurs, Tameze, Djidji e Ilic. Lovato rientra tra i disponibili. Udinese invece senza Deolofeu ed Ebosse. A breve le squadre saranno allo stadio: in zona Blue Energy Stadium di Udine sono attesi i bus delle due squadre. Partita decisiva per il futuro del Torino.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Bijol; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Isaac, Tikvic, Ehizibue, Souza, Samardzic, Kabasele, Kristensen, Zemura. Allenatore: Cioffi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Linetty, Savva, Bianay Balcot. Allenatore: Paro (Juric squalificato).

Udinese-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Udinese-Torino in diretta sarà trasmessa su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti delle partite di Serie A. In streaming sarà possibile vedere la partita del Toro di oggi utilizzando i dispositivi compatibili, come Smart TV, tablet, smartphone e pc.