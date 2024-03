Sintesi e commento del primo tempo della sfida tra Udinese e Torino: al 10′ la rete del colombiano ha permesso ai granata di passare in vantaggio

C’è Vojvoda in difesa, laddove di solito agiva l’infortunato Djidji, c’è Okereke invece in attacco al fianco di Zapata. La presenza dell’attaccante, alla prima da titolare, è certamente la sorpresa di giornata, anche considerate le parole di ieri di Juric in conferenza stampa. Per il resto ci sono ancora Masina e Rodriguez sulla fascia sinistra, Ricci e Gineitis in campo, come previsto. Parte bene la squadra granata, seguita in panchina da Paro: al 4′ subito pericoloso Okereke, lanciato di tacco da Zapata. L’intervento di Giannetti è decisivo. All’8′ il palo di Vlasic, ben servito da Vojvoda. Il Toro spinge e al 10′ passa meritatamente in vantaggio: bel cross di Vojvoda, svetta in area Zapata che beffa il suo marcatore ma pure il portiere, che non può fare altro che vedere la palla insaccarsi. L’Udinese subisce un po’ il colpo senza riuscire a reagire mentre il Toro continua a fare gioco. Ci provano sia Okereke che Zapata a raddoppiare ma l’Udinese si salva, poi al 25′ é Kamara a trovare il primo squillo per la squadra bianconera, cercando (e sfiorando) il palo più lontano. Alla mezz’ora Cioffi richiama Payero e inserisce Ehizibue: poco prima c’era stata ancora un’occasione capitata sui piedi di Okereke, fermato però prontamente da Okoye. Nonostante i tentativi dell’Udinese è il Toro che ha sempre in mano il pallino del gioco: prima del fischio finale di nuovo il numero 21 è pericoloso e ancora una volta il portiere gli dice no. Si va al riposo con i granata avanti 1-0.