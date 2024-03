Duvan Zapata è stato decisivo a Udine: ecco le parole del colombiano dopo la partita vinta in Friuli con gol e assist

Duvan Zapata ha commentato Udinese-Torino: “Era una partita difficile. L’abbiamo affrontata in una maniera positiva. Abbiamo approfittato subito degli spazi, contro una squadra chiusa. Per fortuna abbiamo portato a casa i 3 punti: importante aver vinto. I 10 gol sono un traguardo. Sono passati tanti anni dalla mia esperienza a Udine. Un bel traguardo personale, i punti di oggi servono per la classifica. Durante la settimana, è vero, il gol con Vojvoda l’abbiamo preparato. Sono stato preconvocato con la Colombia, ma alla fine non vado. Però devo continuare così, dimostrando il livello che avevo una volta. Adesso mi trovo bene e sono in fiducia, la squadra mi aiuta. Mancano 9 gare, adesso c’è la pausa per recuperare, ci prepareremo al meglio per il Monza”.