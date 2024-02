Le ultime dal Grande Torino: sono state annunciate le formazioni ufficiali di Torino-Lazio, ce la fa Djidji

Manca meno di un’ora a Torino-Lazio. Sono state annunciate le formazioni ufficiali della gara. Nessuna sorpresa nella Lazio di Sarri, che sceglie Hysaj al posto di Pellegrini sulla sinistra. Nel Torino invece, gioca Vlasic. Ricci in panchina: in mezzo al campo ci sono Linetty e Ilic. Koffi Djidji ce la fa e gioca in difesa. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Rodriguez, Tameze, Gineitis, Ricci, Savva, Kabic, Okereke, Pellegri. All. Juric.

LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp. Mandas, Sepe, Casale, Coulibaly, Ruggeri, Pellegrini, Lazzari, Kamada, Anderson, Pedro, Fernandes, Castellanos. All. Sarri.