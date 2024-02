I convocati di Juric e Sarri per Torino-Lazio, sfida valida per il recupero della 21ª giornata di Serie A in programma giovedì 21 febbraio

Manca poco a Torino-Lazio, sfida che può dire molto su quelle che sono le reali ambizioni granata per questa stagione. Le due squadre si sfideranno giovedì 21 febbraio allo Stadio Olimpico Grande Torino, in un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. Di seguito le liste dei convocati diramate dai due allenatori.

I convocati di Juric

In attesa di comunicazione

I convocati di Sarri

Fuori in 4 per Sarri: oltre a Zaccagni e Vecino, infatti, mancano anche Patric e Rovella

Portieri: Sepe, Mandas, Provedel;

Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Ruggeri, Coulibaly, Marusic;

Centrocampisti: Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Andre Anderson, Cataldi;

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Fernandes.