Ecco dove vedere Torino-Lazio in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 22 febbraio alle ore 20.45

Questa sera torna in campo il Torino, per il recupero della 21ª giornata di Serie A contro la Lazio. Sarà una partita ricca di emozioni, visto che la posta in palio è alta. Per non perdere nemmeno un minuto basterà sapere che la partita sarà visibile su DAZN e Sky. Per poter accedere a entrambi bisogna aver sottoscritto un abbonamento. Per quanto riguarda Sky, è necessario possedere un decoder per accedere alla partita. Per quanto riguarda DAZN, invece, bisogna scaricare l’applicazione su smartphone, tablet, pc, smart TV e console. Inoltre, è possibile anche scaricare l’applicazione di SkyGo su dispositivi mobile e accedere tramite essa.