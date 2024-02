La probabile formazione del Torino per la sfida alla Lazio, in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino

Se il Torino arriva in forma mentale ottima contro la Lazio, lo stesso non si può dire per quanto riguarda le condizioni della squadra a livello fisico e numerico. Rispetto alla gara contro il Lecce, potrebbe cambiare qualcosa. Schuurs, Buongiorno, Vojvoda e Rodriguez non ci saranno. Djidji e Tameze sono in dubbio, con quest’ultimo che rientra dalla squalifica. Sulle fasce non ci sono ballottaggi, ma nelle altre zone di campo sì. Rischio panchina per Vlasic. Di seguito, le scelte nel dettaglio.

Toro: Djidji prova a stringere i denti

Sulla porta e sul modulo non ci sono dubbi: Vanja Milinkovic-Savic e 3-4-1-2. In difesa, la situazione preoccupa. Sulla sinistra giocherà Masina, al posto di Rodriguez. Se Djidji riesce ad essere della partita, giocherà dal 1′ a destra. In caso di forfait, si prepara Tameze (anche lui in dubbio). Al centro ballottaggio tra Lovato e Sazonov, con il primo favorito. In caso di assenza di Djidji e Tameze (entrambi), Lovato a destra e Sazonov al centro per forza di cose. Sulle fasce gli unici esterni disponibili sono i titolari: Bellanova a destra e Lazaro a sinistra.

Ricci trequartista?

In mezzo al campo, la coppia potrebbe essere formata da Linetty e Ilic. Ricci si candida fortemente per giocare sulla trequarti, alle spalle di Sanabria e Zapata. Il numero 9, dopo la panchina contro il Lecce dall’inizio, tornerà titolare. Okereke e Pellegri sono pronti a dare una mano a gara in corso. Possibile panchina quindi per Nikola Vlasic. In caso contrario, Ricci può scalare e prendere il posto a uno tra Linetty e Ilic.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida alla Lazio:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Ricci; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Tameze, Gineitis, Vlasic, Savva, Okereke, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda, Kabic