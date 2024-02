La probabile formazione della Lazio di Sarri in vista di Torino-Lazio, gara valida per il recupero della 21ª giornata di Serie A

Tutto pronto per Torino-Lazio, recupero della 21ª giornata di Serie A. I granata affrontano stasera i ragazzi di Sarri dopo la vittoria contro il Lecce, mentre i biancocelesti sono reduci dalla sconfitta interna contro il Bologna nello scontro diretto per la Champions League. Pochi dubbi di formazione per Juric, tanti per l’ex allenatore di Napoli e Juventus, che deve fare i conti con l’assenza di alcuni giocatori. La probabile formazione della Lazio. Solito 4-3-3 per Maurizio Sarri, che vuole avere la meglio in un altro incontro infrasettimanale dopo la vittoria contro il Bayern della scorsa settimana.

Lazio: cambi in difesa

Tra i pali sempre Provedel, che avrà davanti a sé Gila e Romagnoli. Sulle fasce pronti Marusic e Pellegrini, con quest’ultimo favorito su Hysaj. Mediana a tre formata da Cataldi in cabina di regia e Guendouzi e Luis Alberto ai suoi fianchi. In attacco non si toglie l’ex Ciro Immobile: una stagione altalenante per l’ex Torino, che però nell’ultimo periodo è tornato ad essere il giocatore decisivo su cui Sarri ha potuto contare. Lo ha fatto in campionato ma pure in Champions League.

Zaccagni parte dalla panchina

Immobile sarà probabilmente supportato da Felipe Anderson e Isaksen sull’esterno dell’attacco. Zaccagni, non al meglio, andrà al massimo in panchina: è tornato ad allenarsi dopo aver saltato le ultime partite.

La probabile formazione della Lazio

Ecco il possibile undici di Sarri per la sfida al Torino:

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp. Mandas, Sepe, Casale, Hysaj, Lazzari, Kamada, Zaccagni, Pedro, Castellanos. All. Maurizio Sarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Patric, Rovella, Vecino