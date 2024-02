Quella contro la Lazio, per il Torino, è una grande occasione: in caso di vittoria sarebbe in piena zona Europa

Non mancano moltissime partite alla fine della Serie A. Poco più di 10 giornate e il Toro sarà in Europa? La prossima gara, quella contro la Lazio, in tal senso è decisiva. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domani sera, allo Stadio Olimpico Grande Torino, che si preannuncia essere una bolgia (sono stati già venduti oltre 20.000 biglietti). Occasione ghiotta per i granata. Si tratta infatti del recupero della 21^ giornata, saltata a causa della Supercoppa Italiana. In caso di vittoria, per il Toro sarebbe piena zona Europa. Si entra nella fase cruciale della stagione, poi ci saranno le sfide alla Roma e alla Fiorentina. Gare cruciali per la classifica.

Lo scenario

Le altre non giocano, ma il Toro sì. Al momento i granata hanno 36 punti in classifica. In caso di vittoria, supererebbero non solo la Lazio, ma anche la Fiorentina. I biancocelesti sono a 37 punti, mentre la Viola è a 38 punti. Con 39 punti, il Torino si andrebbe a piazzare al settimo posto, in piena zona Europa. Anche per il morale e la convinzione di potercela fare, questa sfida vale più di 3 punti. Dopo altre occasioni che sono state fallite, oltre ai pareggi contro Salernitana e Sassuolo, adesso il Toro può dire la sua e fare sul serio.

Gli altri recuperi

La Fiorentina, che era impegnata nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita nella 21^ giornata, ha perso per 2-0 il recupero contro il Bologna. Il Napoli invece, deve recuperare la partita contro il Sassuolo in trasferta. Si gioca il 28 febbraio alle 18:00. Adesso i partenopei hanno gli stessi punti del Toro, 36. L’ultima sfida da recuperare, alle 20:45, è Inter-Atalanta. Sempre il 28 febbraio.