Nella conferenza stampa della vigilia di Torino-Lazio, Ivan Juric ha annunciato la probabile assenza di due difensori

Non c’è pace per la difesa del Torino. In vista del recupero della 21ª giornata di Serie A contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma giovedì sera all’Olimpico Grande Torino, Ivan Juric deve fare i conti con altre due possibili indisponibilità. Alla vigilia della sfida, nella conferenza stampa di presentazione, l’allenatore granata ha annunciato che oltre a Buongiorno, Rodriguez e Schuurs, altri due centrali potrebbero saltare la partita. Si tratta di Djidji e Tameze, i due difensori di destra, che non si sono allenati negli ultimi giorni. L’ex Nantes e Crotone convive con un problema alla caviglia, mentre il camerunense ha avuto l’influenza e non è riuscito a scendere in campo. Le loro condizioni sono da valutare, ma è possibile che venga forzato l’impiego di uno dei due (più probabile Tameze) a causa dell’emergenza nella retroguardia.

La situazione in difesa

In questo momento, Ivan Juric può contare solamente su Lovato, Masina e Sazonov come centrali sicuramente a disposizione per la sfida contro la Lazio. Come detto, infatti, Koffi Djidji e Adrien Tameze sono a serio rischio per la sfida di giovedì, mentre Buongiorno, Schuurs e Rodriguez sono infortunati già da tempo. Se per l’olandese la stagione è finita e Rodriguez ne avrà ancora per un po’ di settimane, Juric ha annunciato invece che “Se tutto va bene Buongiorno lo rivedremo contro la Fiorentina, non prima“. Una vera e propria emergenza, come raramente si vedono nelle squadre di Serie A. Il tutto è reso ancora più allarmante dal fatto che anche Vojvoda, che spesso è stato utilizzato da terzo centrale, non ci sarà per un problema alla schiena. Contro la Lazio, quindi, Juric dovrà inventarsi qualcosa o passare alla difesa a 4.