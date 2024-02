Il futuro dell’allenatore e le ambizioni del Toro passano dalle prossime gare: i tifosi ci credono e rispondono presente

Le prossime gare saranno decisive per la stagione del Torino e non solo. A giocarsi una fetta importante del proprio futuro è anche Ivan Juric, che nei giorni scorsi ha inquadrato la qualificazione all’Europa come il traguardo da raggiungere per la sua permanenza in granata. I tifosi hanno recepito il messaggio e nelle ultime ore hanno mostrato stretta vicinanza al club: prima al Filadelfia, quando il tecnico ha deciso di aprire le porte degli allenamenti, poi in Curva Maratona. Il settore si appresta infatti a essere tutto esaurito per la prossima partita contro la Lazio, la prima di un calendario da brividi.

Il futuro passa dalle prossime gare

Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli. Al termine di questo quartetto da “horror” ne sapremo di più sul futuro e sulle ambizioni del club. “Rinnovo del contratto? Ma io se non vado in Europa cosa faccio qua? Se vado in Europa allora mi siedo e ragioniamo, se non vado, anche se è un grandissimo risultato essere nella parte sinistra, non resto. Il mio obiettivo non è fare altre tre anni di contratto, il mio obiettivo è la grandezza del Toro. Se vado in Europa tutta la vita resto al Toro, se non vado ho fatto grandi cose, non ho fatto il mio obiettivo“. Aveva detto Juric nelle scorse settimane. Parole che testimoniano quanto il croato creda a una possibile qualificazione. Sarebbe strano il contrario visto il percorso che i granata stanno compiendo in campionato.

I numeri del Torino

Nelle ultime 15 partite sono arrivate solo 2 sconfitte e i tifosi sono stati travolti da un grande entusiasmo. I rapporti sembravano inclinati dopo le dichiarazioni del tecnico sulla tifoseria, ma una speciale conferenza stampa indetta dal club ha riavvicinato ulteriormente le parti. Ora tutti insieme si è focalizzati su un unico obbiettivo: superare indenni un calendario complicatissimo e continuare a inseguire l’Europa.