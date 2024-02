L’ex difensore dell’Inter aveva 63 anni, fatale un arresto cardiaco che lo ha colto all’improvviso

Mondo del calcio in lutto: si è spento infatti a soli 63 anni Andreas Brehme, ex difensore dell’Inter dal 1988 al 1992 con cui vinse uno scudetto nella stagione 1988-89. Per l’ex calciatore è stato fatale un arresto cardiaco. Brehme è stato anche campione del mondo con la Germania nel mondiale italiano del 1990: suo, il rigore decisivo in finale all’Olimpico di Roma che sconfisse l’Argentina di Maradona e che valse la coppa per i tedeschi. Giocò, tra le altre, anche con Bayern di Monaco, Kaiserslautern e Real Saragozza prima di intraprendere la carriera di allenatore.