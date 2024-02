Il rientro dalla squalifica di Tameze sarà importante per Ivan Juric, che avrà più opzioni a centrocampo in un momento cruciale

Ivan Juric ritrova Adrien Tameze dopo la squalifica scontata contro il Lecce. Il camerunense aveva rimediato la quinta sanzione sul campo del Sassuolo ed è stato costretto a saltare la gara contro gli uomini di D’Aversa. Ora è pronto a rimettersi a disposizione dell’allenatore in un momento cruciale della stagione granata. Il Toro dovrà infatti affrontare tre partite in dieci giorni decisive in chiave Europa e per farlo sarà importante per il croato avere un’ampia scelta di uomini da poter alternare.

Torino, riecco Tameze

Il rientro di Tameze sarà importantissimo per Ivan Juric, che dovrà preparare una serie di partite difficilissime nell’arco di soli dieci giorni. I granata non avranno tempo per riposare e per questo sarà prioritario avere a disposizione tanti uomini da poter alternare una gara dopo l’altra. Questa volta per il camerunense dovrebbero aprirsi le porte del centrocampo: Djidji ha infatti recuperato bene e sta giocando ai suoi livelli ed è difficile pensare che Tameze possa essere riadattato in difesa. Anche Masina non sta sfigurando e in attesa del rientro di Rodriguez dovrebbe continuare a essere lui il braccetto di sinistra titolare. Stesso discorso per Lovato, che ha fatto decisamente meglio di Sazonov nelle ultime uscite.

Tameze torna in mezzo al campo

Tameze dovrà dunque ritagliarsi un posto a centrocampo, al posto di uno tra Vlasic, Ricci e Ilic. Il croato nelle ultime gare ha deluso e Juric lo ha richiamato più volte sull’attenti ai microfoni della stampa. Allo stesso tempo però risulta complicato rinunciare a un giocatore della sua qualità sulla trequarti. Ecco perché la sensazione è che Tameze darà ricambio a Ricci e Ilic in mediana, con l’obbiettivo di aiutare il Toro a superare con successo un calendario decisamente ostico.