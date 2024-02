Il nuovo acquisto ha sostituito Buongiorno dopo l’infortunio: ora dovrà affrontare squadre complicate al comando della difesa

Il Torino prosegue la preparazione in vista della gara contro la Lazio, la prima di una complicata serie di prove che attenderanno i granata nei prossimi dieci giorni. Ivan Juric sarà costretto a fare ancora a meno di Alessandro Buongiorno: come comunicato dal club il difensore ha praticamente smaltito l’infortunio alla spalla e a breve si riunirà ai suoi compagni. Al centro della difesa toccherà quindi ancora a Lovato. L’ex Salernitana non ha esordito benissimo in maglia granata: pochi minuti contro i suoi ex compagni e una prova insufficiente contro il Sassuolo, colpevole di aver perso la marcatura su Pinamonti. Contro il Lecce invece è arrivata una buona prova, in una gara mai in discussione.

Ora serve una prova di maturità

Nei prossimi giorni l’asticella si alzerà e non poco: il Toro affronterà in ordine Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli. Lovato dovrà fare i conti con alcuni degli attaccanti più forti della Serie A e dovrà mantenere alta la concentrazione per non far rimpiangere il roccioso Buongiorno. Servirà una prestazione in stile Lecce, in cui ha difeso bene sia su Piccoli che su Krstovic. Entrambi erano due clienti decisamente scomodi: il primo è bravo a tenere il pallone e fa della sua fisicità uno dei punti di forza. Il secondo è noto al campionato italiano per essere molto pericoloso sottoporta. Il periodo negativo che sta vivendo il montenegrino non lo ha di certo aiutato, ma Lovato è stato bravo a limitarlo il più possibile. Ora al Grande Torino arriverà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta contro il Bologna e affamata di punti. Al centro della difesa dovrebbe esserci ancora l’ex Salernitana viste le ultime uscite non convincenti di Sazonov. Juric si fida e il ragazzo vuole ripagarlo: per Lovato è il momento di fare la differenza.