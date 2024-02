I granata giocheranno 3 partite in 10 giorni: Juric ha bisogno di tutti, soprattutto in attacco dove c’è anche Okereke

Dopo aver vinto in casa contro il Lecce, c’è entusiasmo nel Torino. Adesso ci saranno 3 partite in 10 giorni: Torino-Lazio, Roma-Torino e Torino-Fiorentina. Juric ha bisogno di tutti i suoi giocatori, soprattutto in attacco. I titolari sono Sanabria e Zapata, ma oltre a Pellegri adesso c’è anche Okereke. In questo momento, Duvan Zapata è insostituibile. La staffetta prima era solo tra Sanabria e Pellegri, senza il numero 21. Visti gli impegni ravvicinati, Juric non può che essere contento di questa abbondanza. Tra chi segna e chi si deve ancora sbloccare, le scelte non mancano.

I numeri degli attaccanti

Dopo le partenze di Seck, Radonjic e Karamoh, sono rimasti in rosa Zapata, Sanabria, Pellegri e Okereke. Zapata sta trascinando il Toro. In 21 presenze in Serie A ha fatto 7 gol e 3 assist. Sanabria, che è quello che ha giocato di più dopo di lui, in 21 partite ha fatto 3 gol. Come confermato da Juric, causa tendinite, non è al top della forma. Infatti contro il Lecce, dall’inizio, ha giocato Pellegri. Poi Sanabria ha preso il suo posto al 62′. Finalmente Pellegri non sta avendo problemi fisici. Il numero 11 però, non si è ancora sbloccato: per lui 0 gol e 0 assist in 17 presenze. Juric gli ha comunque garantito minuti e opportunità.

Occhio a Okereke

Contro il Sassuolo, al debutto, è entrato al posto di Sanabria. Contro il Lecce invece, ha preso il posto di Zapata e si è visto annullare un bel gol. Il nigeriano è in crescita e ha voglia di dimostrare. Piano piano si sta inserendo e viste le molte partite, potrebbe anche giocare una volta dal primo minuto.