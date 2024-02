Verso la gara contro la Lazio: al centro della difesa, senza Buongiorno, è ancora ballottaggio tra Sazonov e Lovato

Quello che aspetta il Toro, è un vero e proprio tour de force. In 10 giorni, 3 sfide cruciali per l’Europa: Lazio, Roma e Fiorentina. La spalla di Buongiorno, come confermato dagli esami, è migliorata: il difensore proverà a recuperare per la sfida alla Viola. Intanto, al centro della difesa, è ancora vivo il ballottaggio tra Saba Sazonov e Matteo Lovato. I due sono alla pari, ma Lovato è in vantaggio. Dopo essere entrato bene contro Genoa e Cagliari, Sazonov ha giocato dall’inizio contro la Salernitana. Buona prova dal punto di vista difensivo, ma in fase di impostazione non è sembrato molto sciolto. Contro il Sassuolo, la partita dopo, ha giocato Lovato. Prestazione pessima per lui, che ha anche rischiato di essere espulso. Contro il Lecce invece, il numero 6 ha giocato bene.

Juric chiama, Lovato risponde

Dopo essere esploso al Verona con Juric in panchina, Lovato non ha fatto poi altrettanto bene con le maglie di Atalanta, Cagliari e Salernitana. Ora al Toro vuole essere protagonista. Arrivato al posto di Zima, fa ben sperare in vista del futuro, data anche la giovane età. Juric ha fiducia in lui e il giocatore è pronto e in condizione. Sta dando subito una grossa mano, nonostante sia arrivato da poco.

Sazonov e la cultura del lavoro

Sazonov, classe 2002, è più giovane di un anno di Lovato. Juric lo apprezza e adora il suo modo di lavorare. La concorrenza è tanta e non sta giocando molto. Nonostante ciò, la sua cultura del lavoro lo spinge a dare ogni giorno il massimo. In queste partite ravvicinate, potrebbe avere un’altra chance. Anche a gara in corso, il suo apporto può diventare fondamentale.