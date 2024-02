Il Torino si appresta ad affrontare la Lazio: gli uomini di Sarri vivono un momento altalenante, tra Bayern Monaco e Bologna

È un momento cruciale della stagione quello che si appresta a vivere il Torino di Ivan Juric. A partire dalla gara contro la Lazio i granata affronteranno un calendario complicatissimo: dopo il match contro i biancocelesti l’attenzione si sposterà su Roma, Fiorentina e Napoli. Al termine di questo filotto il Toro dovrà aver guadagnato più punti possibili per non perdere il treno che porta alla qualificazione all’Europa. Sarà importante cominciare bene proprio contro la Lazio di Maurizio Sarri, che arriverà al Grande Torino giovedì 22 febbraio. I biancocelesti distano un solo punto in classifica e occupano l’ottava posizione, a quota 37.

Dal Bayern al Bologna, è una Lazio a due facce

Gli uomini di Sarri stanno vivendo una stagione di alti e bassi. L’ottavo posto in Serie A non può di certo soddisfare l’allenatore biancoceleste, che lo scorso anno aveva concluso al secondo posto in classifica alle spalle di un Napoli irraggiungibile. Quest’anno la musica sembra cambiata: la partenza di un giocatore fondamentale come Milinkovic-Savic è stato un duro colpo per Immobile e compagni e la squadra ne sta sicuramente risentendo. Ma i capitolini alternano comunque grandi prestazioni ad altre deludenti: la gara di Champions League contro il Bayern ne è la concreta dimostrazione. I campioni di Germania, nei giorni antecedenti al match, erano visti come i super favoriti per il passaggio del turno. Ma la Lazio ha giocato una partita perfetta ed è riuscita a portare a casa la vittoria. Diverso il discorso in campionato, dove i biancocelesti hanno perso contro il Bologna. Dopo un buon primo tempo gli uomini di Sarri hanno subito la crescita dei rossoblù, che hanno rimontato con El Azzouzi e Zirkzee. Il bilancio è di due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime quattro di Serie A. Il Toro dovrà essere bravo a sfruttare questo momento incerto dei capitolini con al seguito una Maratona strapiena: portare a casa i tre punti non è una missione impossibile.