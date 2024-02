In allenamento Juric sta provando il mediano in posizione più avanzata, come già visto in partita: Ricci per il Torino è un jolly

Non tutti i giocatori del Toro stanno rendendo. Nikola Vlasic, per esempio, è apparso nelle ultime settimane piuttosto discontinuo. In particolare nelle ultime tre partite, contro Salernitana, Sassuolo e Lecce, non ha inciso. Ecco quindi che Juric pensa alle possibili alternative. Il numero 16 è il titolare indiscusso, fedele al credo di Juric, ma adesso il Toro giocherà 2 volte nel giro di 5 giorni. Non essendoci un vice Vlasic, Juric sta provando in quel ruolo Samuele Ricci. Nell’allenamento a porte aperte di domenica ha giocato in partitella alle spalle di Sanabria e Zapata. Una posizione in cui già lo avevamo visto in partita.

La scelta contro il Lecce

Contro il Lecce, nel finale di gara, Juric ha optato per questa scelta. Vlasic è partito dall’inizio, con Ricci e Ilic in mezzo al campo. Poi al minuto numero 62, è entrato Linetty. Non è uscito però uno tra Ricci e Ilic, ma bensì Vlasic. Linetty si è messo affianco a Ilic sulla destra, mentre Ricci si è spostato sulla trequarti. Juric è tentato da questa soluzione dall’inizio, ma saranno anche da valutare le condizioni di Ilic.

Uno Juric soddisfatto

Juric aveva commentato così il cambio di Vlasic nell’ultima gara, avanzando la candidatura di Ricci in quel ruolo “Vlasic può fare meglio, ci sono partite in cui mi è piaciuto tanto, oggi meno, là in quella zona ho delle scelte. In difesa e sulle fasce no ma lì sì e mi serviva mettere Linetty per dare sostanza spostando Ricci che ha fatto belle prestazioni”. Anche se non è offensivo come Vlasic, Ricci è l’unico che può giocare in quella zona. Poi c’è anche Tameze, ma si tratta di una scelta più difensiva.