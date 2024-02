Alessandro Buongiorno sembra essere più vicino al rientro in campo: il comunicato del Torino sulle sue condizioni

Buone notizie per il Torino e Ivan Juric. Alessandro Buongiorno migliora e sembra più vicino al rientro in campo. Lo ha comunicato la società sul proprio sito ufficiale: “Il controllo eseguito in data odierna a Roma con il Professor Giovanni Di Giacomo ha confermato il buon decorso clinico degli esiti della lussazione di spalla rimediata dal calciatore Alessandro Buongiorno durante il match Cagliari – Torino. Verrà quindi a breve terminata la riabilitazione e poi il calciatore potrà riprendere gradualmente gli allenamenti con la squadra”. L’attesa sembra dunque essere finita. Buongiorno è fuori dallo scorso 26 gennaio, quando si era infortunato all’Unipol Domus.

Buongiorno torna in un momento cruciale

Stando a quanto comunicato dal Torino il rientro di Buongiorno sembra ormai vicino. Non sarà comunque semplice stabilire una data di rientro, ma da quello che emerge dal comunicato della società il difensore potrebbe tornare a disposizione nei prossimi giorni. Un recupero fondamentale per Ivan Juric in vista del complicatissimo calendario che attende i granata: le avversarie saranno in ordine Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli. Difficile, se non impossibile, vederlo in campo contro i biancocelesti. La speranza è che Buongiorno possa tornare a disposizione già contro la Roma, per aiutare il Toro a macinare più punti possibili in classifica e per continuare a credere nel sogno Europa. Intanto l’allenatore croato ha dato fiducia a Lovato dopo le prestazioni non convincenti di Sazonov. L’ex Salernitana sembra essersi adattato in fretta agli schemi di Juric e ha disputato un’ottima gara contro il Lecce. Ora dovrà ripetersi contro la Lazio di Sarri, in attesa del rientro dell’uomo di punta del reparto arretrato.