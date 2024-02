In vista della gara contro la Lazio la Curva Maratona va verso il tutto esaurito: i tifosi sono vicini alla squadra

Archiviata la vittoria contro il Lecce il Torino si prepara ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Bologna. In vista del match ci sarà un grande apporto dei tifosi granata, che si apprestano a riempire la Curva Maratona. Il settore, come comunicato dal club sui propri profili social, va infatti verso il Sold Out. Un segnale importante da parte del tifo, che dovrà stare vicino alla squadra in un momento particolare della stagione. Zapata e compagni, a partire dalla gara contro i biancocelesti, dovranno affrontare un calendario da brividi. Dopo la Lazio ci saranno la Roma, la Fiorentina e il Napoli. Il Toro dovrà fare il massimo sforzo per portare a casa dei punti e per non perdere il treno che porta alla qualificazione alle coppe europee. Al termine di questa serie di gare sarà possibile capire quali saranno le reali ambizioni del Torino e di Ivan Juric.