Okereke, contro il Lecce, è di nuovo entrato in campo: per lui una buona prestazione e anche un gol annullato

Gli acquisti che vengono fatti nel mercato di gennaio, sono solitamente fatti per essere subito pronti. Questo è il caso del Toro: Lovato e Masina di più, ma anche David Okereke sta giocando. Dopo aver debuttato contro il Sassuolo, anche contro il Lecce ha giocato nel finale. Entrato in campo al posto di Zapata al minuto numero 88, ha giocato bene. Buoni movimenti in attacco, che fanno ben sperare. Il numero 21 ha voglia e vuole essere protagonista. In Serie A, in passato con le maglie di Venezia prima e Cremonese poi, ha dimostrato di essere all’altezza. Ora il contesto è diverso, ma è pronto a dare una mano.

Il gol annullato

Peccato, perché nel recupero aveva anche segnato. Il gol è stato poi però annullato. Linetty ha provato a tenere in campo il pallone, protetto male da Touba. Con il sinistro è risucito a metterlo in mezzo. Okereke con una tecnica da calcio a 5, ha spostato il pallone con la suola destra e poi ha messo dentro con il macino. Dopo un check al Var, la conclusione è stata: il pallone era uscito e gol annullato. La palla, nonostante l’impegno di Linetty, era uscita del tutto.

La concorrenza e il riscatto

Davanti, nel Toro, sono partiti Seck, Radonjic e Karamoh. I titolari sono Sanabria e Zapata, ma Pellegri e Okereke sono subito dietro. Juric ha detto: “Tutti devono essere pronti, tutti devono dare un contributo. Pellegri, Okereke…”. Poi ha aggiunto: “Come rosa penso siamo pochi, dopo gennaio. Abbiamo bisogno di Pellegri, di Okereke, di tutti”. Arrivato in prestito dalla Cremonese, a fine stagione il Torino deciderà se riscattarlo.