Manca meno di un’ora all’inizio di Udinese-Torino: nell’11 titolare del Toro ci sono Okereke e Vojvoda dal primo minuto

Manca pochissimo all’inizio di Udinese-Torino, 29^ giornata di Serie A. Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali. Nel Torino ci sono delle sorprese: giocano dal primo minuto David Okereke in attacco e Mergim Vojvoda in difesa. Confermati Masina in difesa e Rodriguez sulla fascia. Nessuna sorpresa di formazione nei friulani. Di seguito, le scelte.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Bijol; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Isaac, Tikvic, Ehizibue, Souza, Samardzic, Kabasele, Kristensen, Zemura. Allenatore: Cioffi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Linetty, Savva, Bianay Balcot. Allenatore: Paro (Juric squalificato).