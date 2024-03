I convocati di Ivan Juric e Gabriele Cioffi per Udinese-Torino: si gioca sabato pomeriggio a Udine al Blue Energy Stadium

Dopo il pareggio di Napoli, altra trasferta per il Toro. Questa volta si gioca al Blue Energy Stadium di Udine, contro l’Udinese di Cioffi. Calcio d’inizio in programma sabato 16 marzo alle ore 15:00. I bianconeri arrivano da un’ottima vittoria in trasferta contro la Lazio. Di seguito, la lista dei convocati delle due squadre.

Udinese-Torino: i convocati di Cioffi

In attesa di comunicazione

Udinese-Torino: i convocati di Juric

Sono 22 i convocati di Juric in vista della sfida di Udinese. In panchina andrà Paro, vista la squalifica del tecnico croato. Ecco l’elenco:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa;

Difensori: Bianay Balcot, Buongiorno, Lovato, Rodriguez, Sazonov;

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci, Vojvoda;

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.