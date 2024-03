La probabile formazione dell’Udinese di Cioffi per Udinese-Torino: calcio d’inizio questo pomeriggio alle ore 15:00

L’Udinese di Gabriele Cioffi, si prepara alla sfida contro il Torino. I friulani arrivano dalla vittoria per 2-1 in trasferta contro la Lazio. Ci sono dei dubbi di formazione. Rispetto alla gara contro i biancocelesti, ci saranno dei cambi. Perez, leader di difesa, è stato squalificato (doppio giallo) e non ci sarà. Gli unici due indisponibili sono Deolofeu ed Ebosse. I reparti con ballottaggi sono la difesa e il centrocampo. Di seguito, le probabili scelte.

Difesa senza Perez

Udinese che giocherà con il solito 3-5-2, che diventa anche 3-5-1-1. In porta confermato Okoye, che ormai ha superato Silvestri nelle gerarchie. Nella difesa a 3, sulla destra non si tocca il numero 13 Joao Ferreira. In mezzo, senza Perez, si candida a tornare dal 1′ Bijol. Sulla sinistra, in questo caso giocherebbe uno tra Giannetti e Kristensen. Se Bijol non gioca dall’inizio, Giannetti al centro e Kristensen a sinistra.

Dubbio Payero-Samardzic

Sulle fasce, i titolari sono Pereyra a destra (insidiato da Festy Ebosele) e Hassane Kamara a sinistra. In mezzo al campo, Walace al centro. Panchina per Oier Zarraga. Ai lati del numero 11, Lovric e Payero. Attenzione però a Samardzic, che scalpita e potrebbe giocare al posto di Payero sulla destra. In attacco non ci sono dubbi: Lorenzo Lucca punta con Florian Thauvin che gira intorno e inventa.

La probabile formazione dell’Udinese

Ecco il possibile undici di Cioffi per la sfida al Torino:

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disp. Silvestri, Padelli, Tikvic, Kristensen, Ehizibue, Ebosele, Zemura, Kabasele, Zarraga, Success, Brenner. All. Cioffi.

Squalificati: Perez

Indisponibili: Deolofeu, Ebosse