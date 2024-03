La probabile formazione del Torino di Juric per Udinese-Torino: calcio d’inizio domani pomeriggio alle ore 15:00

Quella contro l’Udinese, è l’ultima spiaggia per l’Europa: il Toro deve vincere. Domani pomeriggio in terra friulana, non sarà però facile portare a casa i 3 punti. Rispetto alla gara contro il Napoli, Juric è costretto a cambiare. Non potrà contare su Schuurs, Djidji, Tameze e Ilic. Sanabria ha preso una forte botta ed è in dubbio, ma stringerà i denti. I dubbi sono soprattutto sulle fasce e in difesa per il Torino. Di seguito, le probabili scelte.

Ballottaggio in difesa

Il modulo del Torino sarà l’ormai consolidato 3-4-1-2. In porta c’è il titolare, Vanja Milinkovic-Savic, che a Napoli ha fatto una grande partita. Al centro della difesa, Buongiorno è intoccabile. Alla sua destra, senza Djidji e Tameze, ballottaggio tra Lovato (che rientra) e Vojvoda. Juric Sazonov lo vede meglio al centro. Tra i due, Lovato è favorito per giocare dall’inizio. A sinistra Masina dovrebbe essere confermato. In questo caso, Rodriguez giocherebbe sulla fascia sinistra. Altrimenti, lo svizzero tornerebbe a giocare come braccetto basso di difesa, per lasciare spazio a Lazaro o a Vojvoda sulla fascia. Secondo Juric infatti, Masina deve giocare più in basso, non come esterno.

Sanabria stringe i denti

In mezzo al campo, come detto da Juric, giocheranno Ricci e Gineitis. Belli e giovani: ecco come li ha definiti. Sulla destra la certezza è Bellanova. A sinistra invece, Rodriguez è in vantaggio su Lazaro e Vojvoda, che scalpitano. Sulla trequarti non può mancare Nikola Vlasic. Le due punte, dovrebbero essere Zapata e Sanabria. In caso di forfait del paraguaiano, Pellegri è in vantaggio su Okereke.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida all’Udinese:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Linetty, Lazaro, Vojvoda, Savva, Kabic, Okereke, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Tameze, Ilic