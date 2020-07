Vagnati: "Longo? Ha le opportunità di dimostrare le sue qualità" - Toro.it

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato prima della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole

Il diesse del Torino, Davide Vagnati, ha parlato prima della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole, che si concentrano innanzitutto sul mercato: “Immagino che sia normale che ci siano tanti nomi accostati al Torino. E’ una piazza importante, che ha possibilità di migliorarsi. Ci sono tante partite, anche per il mister (Longo, ndr) per dimostrare le sue qualità. E lo stesso vale per i ragazzi, hanno altre opportunità per dimostrare il loro valore e far parte di un nuovo progetto. Credo che tutti abbiano voglia di rimanere”.