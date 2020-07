Le ultime dal "Franchi": c'è Berenguer, Izzo nemmeno in panchina - Toro.it

Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali della partita: Izzo non va nemmeno in panchina, ci sono Lyanco e Bremer. Verdi parte fuori

Conferme per Zaza e Belotti, ma non per Simone Verdi. Moreno Longo, per la sfida del “Franchi” di Firenze contro la Fiorentina, concede minuti di riposo al suo numero 24, sempre in campo nelle ultime uscite. Il suo Torino, però, non rinuncia alle due punte di peso: a sostenerle ci sarà Alex Berenguer. Lukic sostituisce Rincon a centrocampo, mentre la sorpresa arriva in difesa: Armando Izzo è stato nuovamente escluso dall’undici titolare e sarà rimpiazzato da Lyanco. Ma il 5 non compare, in distinta, nemmeno in panchina. E’, per lui, la seconda esclusione pesante dopo quella contro il Genoa.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Ghezzal, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Kouamé, Ribery. A disp.: Dragowski, Brancolini, Ceccherini, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Duncan, Dalbert, Cutrone, Sottil, Vlahovic. All.: Iachini

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Ansaldi, Singo, Greco, Edera, Millico, Verdi, Ghazoini, Celesia, Adopo, Rincon. Allenatore: Longo.