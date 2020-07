I convocati di Fiorentina-Torino: Iachini recupera Dragowski e Dalbert - Toro.it

I convocati di Fiorentina-Torino: ecco i giocatori chiamati da Beppe Iachini e Moreno Longo per la partita dell’Artemio Franchi

Tra le partite della 34a giornata del campionato di serie A 2019/2020 c’è anche Fiorentina-Torino, due squadre da cui in questa stagione ci si aspettava di più e che si trovano nella parte bassa della classifica: la gara è in programma domenica 19 luglio alle ore 19.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Vediamo ora quali sono i calciatori convocati dai due allenatori, Beppe Iachini e Moreno Longo, per il match.

Convocati per Fiorentina-Torino: le scelte di Iachini

Per la partita contro il Torino, Beppe Iachini deve rinunciare all’infortunato Marco Benassi a centrocampo ma ha recuperato il portiere Dragowski e il terzino brasiliano Dalbert. Ecco i convocati per la partita contro il Toro:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terraciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Pulgar

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Kouamé, Ribery, Sottil, Vlahovic

Convocati per Fiorentina-Torino: le scelte di Longo

In attesa di comunicazioni ufficiali