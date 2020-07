La probabile formazione della Fiorentina: c'è Chiesa con Cutrone e Ribery - Toro.it

Probabile formazione Fiorentina / Iachini orientato a schierare la Viola con il 3-5-2 con Chiesa esterno di centrocampo. Ballottaggio in porta

Chiesa, Cutrone e Ribery dovrebbero giocare tutti e tre insieme contro il Torino ma non in attacco. Beppe Iachini è infatti orientato a schierare la sua Fiorentina con un 3-5-2 con l’ex Wolverhampton e il francese come terminali offensivi e Chiesa impegnato sulla fascia destra. Un 3-5-2 che in corso d’opera può però trasformarsi in un 3-4-3 con il numero 25 viola (un gol e un assist per lui nell’ultima partita giocata, quella contro il Lecce) che si alzerebbe sulla linea degli attaccanti.

La probabile formazione della Fiorentina

Il dubbio più grande di formazione che Iachini dovrà risolvere riguarda il portiere: Dragowski sta meglio ed è tornato nella lista dei convocati ma contro il Torino, più che altro per motivi precauzionali, potrebbe lasciare il proprio posto tra i pali a Terracciano. La difesa a tre sarà composta da Milenkovic, Pezzella e Ceccherini, mentre a centrocampo dovrebbe partire dalla panchina Pulgar. Iachini ha ritrovato Castrovilli, che sarà subito titolare al fianco di Duncan e Badelj. Detto di Chiesa impiegato sulla fascia destra, sulla corsia opposta giocherà titolare Dalbert, anche lui appena recuperato da un infortunio.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. A disp. Dragowski, Brancolini, Caceres, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Pulgar, Ghezzal, Kouamé, Sottil, Vlahovic. All. Iachini

Indisponibili: Benassi

Squalificati: nessuno