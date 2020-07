Probabile formazione Torino: torna Izzo, davanti ancora Zaza-Belotti

A Firenze, in casa dei Viola, Longo pronto a schierare di nuovo il tridente con Verdi alle spalle del duo formato da Zaza e Belotti

Un Toro che ha messo quasi un’ipoteca sulla salvezza, pur mancando ancora l’aritmetica che consentirà di archiviare in fretta la stagione e pensare alla prossima. A Firenze Moreno Longo andrà con una formazione molto simile a quella che ha battuto il Genoa giovedì. A partire dalla coppia Zaza-Belotti: con il numero undici in campo il Gallo trae giovamento e il Toro soprattutto macina punti. Una sorta di amuleto per Longo, che rispetto a due giorni fa potrebbe far tornare Izzo in difesa e inserire dal primo minuto Lukic, reduce dal gol, il primo stagionale.

Torino, a Firenze con il tridente

Un Torino ancora con Verdi-Zaza-Belotti: sembra essere la formula giusta, considerati i risultati portati a casa dai granata con i tre in campo. Rispetto alla sfida salvezza con la squadra di Nicola, davanti a Sirigu ci saranno Izzo, Nkoulou e Bremer. Lyanco dovrebbe partire stavolta dalla panchina dopo aver giocato titolare.

In mezzo possibile staffetta Lukic-Rincon al fianco di Meitè, una delle belle sorprese di questo post lockdown, sulle fasce ancora De Silvestri e Ansaldi, con Aina pronto a subentrare. Come detto davanti spazio ancora a quei tre: Verdi ad ispirare la coppia Zaza-Belotti.

Fiorentina-Torino: la probabile formazione granata

Ecco la probabile formazione del Toro al Franchi:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Lyanco, Singo, Aina, Ghazoini, Adopo, Rincon, Berenguer, Edera, Millico. Allenatore: Longo.