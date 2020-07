Iachini: “Il Toro costruito per l’Europa, Belotti è un mio figlioccio”

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera al Franchi contro il Torino

Alla vigilia di Fiorentina-Torino, il tecnico viola Beppe Iachini ha così presentato la partita in conferenza stampa: “Il Toro è un’ottima squadra, non a caso era partita per l’Europa, disputando i preliminari di Europa League. Da diversi anni lavora con lo stesso gruppo, ha ottimi giocatori in tutti i reparti. Sicuramente davanti ha in Belotti, un mio “figlioccio” calcistico che ha esordito con me al Palermo. È un ottimo attaccante, c’è da prestare attenzione perché hanno giocatori importanti in fase offensiva, è una squadra solida in mezzo al campo e in difesa. Ci vorrà una partita di grande spessore dei ragazzi per ottenere un risultato positivo”.

Iachini: “Ci mancano i nostri tifosi”

Alla Fiorentina la vittoria al Franchi manca da diverso tempo. “Non credo che la squadra renda meglio in trasferta – ha dichiarato Iachini – è una questione di episodi che caratterizzano le partite. In casa, almeno nel mio percorso, abbiamo avuto tante volte l’opportunità di vincere le partite. Ci sono sempre state delle situazioni un po’ particolari e paradossalmente in questo finale ci stanno mancando i nostri tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Siamo la squadra più giovane del campionato e averli al nostro fianco è un fattore. Non è un alibi, ma una costatazione di fatto. Proseguiamo nel nostro percorso di lavoro, interpretando al meglio le partite, in casa e fuori casa. La mentalità deve essere la stessa, alla ricerca di punti”.

Infine, l’allenatore viola ha parlato delle condizioni della sua squadra: “Tra stasera e domani verificheremo le reali condizioni dei calciatori, alcune situazioni individuali. Ogni partita è particolare: non importa chi parte titolare, ma anche chi finisce. Allo stesso tempo va verificato anche il recupero fisico da questa trasferta di due giorni fa, con grande dispendio energetico e mentale”.