Iachini prima di Fiorentina-Torino: "Belotti per me è un figlioccio" - Toro.it

Beppe Iachini presenta Fiorentina-Torino, partita valevole per la 34^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco le parole del tecnico viola

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha presentato a ViolaChannel la partita contro il Torino in programma domenica 19 luglio alle 19.30. Ecco le sue parole: “Troveremo una squadra che lavora assieme da diverse stagioni, costruita per l’Europa. Hanno Belotti, che è un grande attaccante e per me un figlioccio visto che è cresciuto nel mio Palermo. Hanno solidità in mezzo al campo e ci vorrà una grande prestazione da parte nostra per fare punti”. Ancora il tecnico: “La vittoria di Lecce è stata importante, i ragazzi la meritavano. Ci tenevamo ad affrontare i giallorossi nella maniera giusta, abbiamo fatto una grande gara e dobbiamo continuare su questa strada compatibilmente con gli impegni ravvicinati”.