Longo: "Oggi il Toro ha avuto lo spirito giusto. Ma non siamo salvi" - Toro.it

Le parole di Moreno Longo dopo Torino-Genoa 3-0: ecco tutte le dichiarazioni del tecnico granata dopo la vittoria contro i rossoblu

Moreno Longo è intervenuto al termine di Torino-Genoa commentando la vittoria per 3-0 che avvicina i granata alla salvezza. Ecco le sue parole: “Lo spirito giusto non era solo dentro Belotti ma anche dentro il resto della squadra, in campo e fuori. Dalla panchina incitavano tutti i compagni”. La salvezza: “Il Toro ancora non è salvo, non lo dico per scaramanzia. Abbiamo fatto un passo avanti, ma finché non c’è la matematica dobbiamo continuare a fare punti, dobbiamo lavorare con concentrazione”.

Su Zaza e Belotti, ma anche sul suo lavoro al Torino

Come vive, Longo, questo momento: “Con grande senso di appartenenza. Sono arrivato qui da bambino e ho fatto tutta una trafila per arrivare qui. c’è grande senso di responsabilità, conta l’obiettivo e conta solo il Toro: le mie energie sono concentrate solo in questo”.

Su Zaza: “Con Belotti può giocare insieme, ma c’è bisogno di tempo: noi non ce l’abbiamo, praticamente. Adesso non stiamo lavorando se non per il recupero. Ma i due si completano bene e la soluzione è riproponibile. De Silvestri è importante sotto l’aspetto umano e tecnico”.

“Quando sono arrivato la situazione era probante. La componente migliore è convincere una squadra costruita per un altro obiettivo a lottare per un altro. Lavorare per la salvezza vuol dire lavorare lottando, ricreando uno spirito positivo ogni volta che arriva una batosta. Il Toro purtroppo ha questo grandissimo nome, ma ogni tanto bisogna guardare in faccia la realtà”.

Poi, uno spontaneo ricordo di Ricky, il bambino tifoso del Toro recentemente scomparto: “Siamo vicini alla famiglia, abbiamo seguito la sua storia. Facciamo le nostre più sentite condoglianze al papà e alla mamma”.