Vagnati: "Nkoulou fuori? Sta bene fisicamente: è una scelta" - Toro.it

Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato prima del derby contro la Juventus. Il dirigente ha spiegato anche l’esclusione di Nkoulou

E’ il primo derby di Davide Vagnati, che prima di Juventus-Torino ha parlato a Sky: “Nkoulou fuori? Abbiamo già giocato tante partite, ne giocheremo tante altre: è una scelta, il ragazzo sta bene fisicamente ma il campionato è ancora lungo. Non è una bocciatura”. Sul derby: “Ogni piccola distrazione può essere fatale, dobbiamo mantenere la consapevolezza che abbiamo dimostrato di avere: la linea tracciata è quella che ci porterà al nostro obiettivo. Io posso dire che quando sono arrivato avevo avuto notizie fuorvianti: il gruppo è unito, anche se si diceva che c’erano problematiche. Non è così, i ragazzi sanno di non essere al livello di ciò che possono dare, ma sono anche consci del fatto che possono raggiungere senza problemi il loro obiettivo”.