Le dichairazioni del DS granata Davide Vagnati prima di Monza-Torino, sfida valida per la prima giornata di campionato

Tutto pronto per Monza-Torino, match che aprirà la stagione delle due formazioni e che costutuisce l’esordio ufficiale dei brianzoli in campionato. In attesa del fischio d’inizio, il ds granata Davide Vagnati commenta così il momento dei suoi: “Lukic? Ne voglio parlare non poco, di meno. Quello che conta è chi c’è in campo, il Torino e la partita di questa sera. Negli ultimi giorni abbiamo visto un ragazzo diverso dagli ultimi giorni e da quello che ci ha abituato e speriamo che torni a fare quello che sa fare meglio. Speriamo che int empi brevissimi torni a fare quello che ha sempre fatto. Non è questione di aspettare. Siamo il Torino, dobbiamo fare le cose fatte bene. Chi vuole rimanere deve farlo con grande entusiasmo. Sono cose che succedono. La stagione? Comincia con grande fiducia e voglia. È iniziato un progetto con il nostro allenatore. Siamo convinti di poter fare anche quest’anno una buona stagione e continuiamo a alvorare. La lite? Cose che capitan. Abbiamo già guardato avanti e non ci voglio più tornare“.