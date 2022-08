Monza-Torino, le formazioni ufficiali: Juric lancia subito Miranchuk dal primo minuto sulla trequarti, Adopo al centro della difesa

nostro inviato a Monza – Adopo al centro della difesa, Linetty in mezzo al campo al posto di Lukic e Miranchuk subito titolare sulla trequarti: nella formazione scelta da Juric per l’esordio in campionato contro il Monza non ci sono sorprese. O meglio, non ci sono altre sorprese vista l’assenza dell’ultimo istante del capitano Lukic. Confermato quindi il consueto 3-4-2-1 con Sanabria terminale offensivo e Millinkovic-Savic preferito a Berisha tra i pali. Nel Monza, a sorpresa, non c’è Cragno tra i pali ma Di Gregorio.

Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Birindelli, Pablo Marì; D’Alessandro, Ranocchia F., Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Gytkjaer, Sensi, Ranocchia A., Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Mota Calvalho, Molina, Vignato, Ciurria. Allenatore: Stroppa.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Segre, Pellegri, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Wade, Garbett. Allenatore: Juric