I convocati di Monza-Torino, sfida valida per la prima giornata di Serie A: ecco le scelte di Juric e Stroppa

Manca sempre meno all’esordio stagionale di Monza e Torino, che si affronteranno per la prima volta nella storia in Serie A. Il match, in programma per le 20:45 all’U-Power Arena vedrà due formazioni messe a nuovo ma ancora incomplete scendere sul rettangolo verde. Su entrambi i fronti tanti cambiamenti rispetto alla stagione passata. Il tecnico croato dovrà però cominciare a fare i conti con qualche assenza: restano out Vojvoda e Zima per problemi fisici assieme allo squalificato Buongiorno. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Convocati Monza: ecco le scelte di Stroppa

Ecco i convocati di Giovanni Stroppa per la partita contro il Monza:

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino

Difensori: Pablo Marì, Marlon, Caldirola, A. Ranocchia, Birindelli, Anton, Carlos Augusto, Carboni,

Centrocampisti: Barberis, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, Colpani, Pessina, Marrone, Molina, Ciurria

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, D’Alessandro, Vignato

Convocati Torino: i giocatori a disposizione di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali