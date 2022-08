I precedenti di Monza-Torino / Nessuna sfida in Serie A per le due formazioni: l’ultima volta in B ha visto i granata vincere

L’attesa è finita e con essa le domeniche senza Serie A. Questo weekend riparte infatti il campionato italiano che vedrà il Torino subito protagonista. I granata, reduci da un buona prima stagione con Juric in panchina, sono pronti ad alzare l’asticella e per farlo, dovranno cominciare già da sabato, alle 20.45 all’U-Power Stadium. Ad attenderli c’è il Monza di Stroppa, alla sua prima partecipazione nella massima Serie italiana. Non sarà però la prima volta che i due club si affrontano. Ci sono infatti già stati 20 incontri ufficiali tra Coppa Italia e Serie B con il Toro che ha spiccato in entrambe le competizioni. Con 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in campionato, ha però sofferto di più fuori casa, con il Monza che ha strappato una vittoria e due pareggi in cinque incontri.

Monza-Torino, l’ultimo precedente: il 2-3 in Serie B

Facendo qualche passo indietro, ecco che arriviamo all’ultimo precendentre tra Monza e Torino che risale all’8 ottobre del 2000. Le due formazioni militano in Serie B e si sfidano allo stadio Brianteo. I granata allenati da Antonelli non vincono da dieci mesi lontano dalle mura amiche e sfateranno il tabù in un match combattuto e ricco di colpi di scena. Ad aprire le danze ci pensa Pinga, a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Il Monza non ci sta e riapre il secondo con il gol del pareggio targato Branca. Gli animi restano caldi ma il spettacolo arriva nel finale. Ferrante colpisce all’81’, Lantignotti risponde un minuto dopo, ma neanche il tempo di festeggiare: Semioli all’83’ firma il gol della vittoria.

Monza-Torino 1990, sconfitta tra gli scontri per i granata

L’unica sconfitta che i granata hanno rimediato contro i brianzoli, risale invece al 3 giugno del 1990. Il Monza rischia la retrocessione in C1 ma i tre punti che conquista contro il Toro, che invece sale comunque in Serie A, valgono una chance in più. Raggiunge infatti il Messina allo spareggio per non scendere di categoria. Tanti scontri prima e dopo il match caratterizzano l’atmosfera particolarmente ricca di tensione, con la piazza granata che mostra uno dei lati oscuri delle tifoserie. I biancorossi la portano a casa grazie a Bivi, che con una doppietta personale (primo gol su punizione e secondo con un bolide dai 25 metri) sposta gli equilibri tutti da un lato.

Monza-Torino 1994, l’ultima volta in Coppa Italia

Passiamo ora alla Coppa Italia. L’ultimo scontro tra le due formazioni risale al 7 settembre 1994, con il Toro di Rampanti che sfida il Monza di Boldini. I granata devono fare di necessità virtù e schierano la giovane coppia Petrachi-Luiso, che spiccherà nel corso della sfida, che si trasforma in un test importante. Poche occasioni da entrambe le parti, con i brianzoli che faticano a spiccare e alla fine pagano. Ci pensa Luiso a sbloccare il risultato con l’unico gol della sfida.