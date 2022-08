La probabile formazione del Monza: ecco le scelte di Stroppa per l’esordio ufficiale dei brianzoli in Serie A

Weekend dal sapore speciale quello che attende il Monza. Oltre all’apertura della nuova stagione, il club esordirà ufficialmente per la prima volta in Serie A e il primo avversario da affrontare sarà il Torino. Nonostante i 110 anni di storia infatti, è la prima volta che i brianzoli riescono a ottenere un posto nella massia Serie. Tanta rivoluzione più che logica in casa biancorossa, con Galliani che si è dato parecchio da fare nel corso di questa sessione estiva di mercato, per fornire a Stroppa gli uomini giusti.

Monza, attacco guidato da Mota e Caprari

Con un 3-5-2 altamente probabile, ecco che il tecnico autore della promozione schiera tra i pali l’ex Cagliari Cragno, rimasto nel mirino di tanti club ma alla fine convinto dai brianzoli. In difesa invece, Marlon al posto di Antov, schierato spesso nelle amichevoli pre-campioanto, assieme a Ranocchia e Carboni. A centrocampo Birindelli e Carlos Augusto sugli esterni con Valoti, Sensi e Pessina, tornato dopo il problema al ginocchio, al centro mentre in attacco possibile esordio per Petagna in coppia con Caprari.

La formazione del Toro: ecco chi gioca

Probabile formazione Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna . A disposizione: Di Gregorio, Pablo Marí, Antov, Donati, Caldirola, Barberis, Marrone, Colpani, D’Alessandro, Molina, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa.

Indisponibili: Mota Carvalho

Squalificati: Lamanna, Machin