La probabile formazione del Torino: ecco le possibili scelte di Ivan Juric in vista della sfida con il Monza, valida per la prima giornata

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric che, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo, si prepara ad inaugurare la nuova stagione di Serie A. Con qualche passo in avanti sul fronte mercato rispetto all’ultima sfida, il tecnico è pronto per il primo test in campionato. Se nel tempo il sistema è rimasto il medesimo, non si può dire lo stesso degli interpreti: oltre agli addii, ecco che è stato inserito qualche volto nuovo, già potenzialmente titolare contro il Monza. Restano indisponibili per problemi fisici Vojvoda e Zima.

Toro, tra i pali torna Milinkovic-Savic

La prima modifica all’interno del 3-4-2-1 prevede un ritorno alle origini tra i pali: il portiere titolare è infatti nuovamente Vanja Milinkovic-Savic come in Coppa, in grado di scalzare Berisha. La difesa resta comunque il reparto più in emergenza: assieme a Djidji e Rodriguez giocherà Adopo, schierato al posto dello squalificato Buongiorno, considerata l’assenza di Zima e la non convocazione di Izzo. A centrocampo dovrebbe essere quella formata da Lukic e Ricci la mediana titolare, con Singo e Aina sulle fasce. Sulla trequarti prima presenza per uno degli ultimi arrivati Miranchuk, al fianco di Radonjic, alle spalle di Pellegri.

La probabile formazione del Torino: ecco chi gioca

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, N’Guessan, Ilkhan, Segre, Lazaro, Linetty, Vlasic, Pellegri. All. Juric

Indisponibili: Vojvoda, Zima

Squalificato: Buongiorno